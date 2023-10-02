Teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen veteriner son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerin öldürdüğü 24 yaşındaki veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:38
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Dün sabah saatlerinde Ankara’da  İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerin öldürdüğü veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU

Kılıçdaroğlu, Bozlağan'ın  ailesini telefonla arayıp başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU

Teröristlerin kullandığı aracın, Kayseri'de yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ı öldürülerek gasp edildiği araç olduğu ortaya çıkmıştı.


Ankara veteriner Terör

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