Teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen veteriner son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerin öldürdüğü 24 yaşındaki veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı.
Dün sabah saatlerinde Ankara’da İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerin öldürdüğü veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU
Kılıçdaroğlu, Bozlağan'ın ailesini telefonla arayıp başsağlığı diledi.
NE OLMUŞTU
Teröristlerin kullandığı aracın, Kayseri'de yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ı öldürülerek gasp edildiği araç olduğu ortaya çıkmıştı.
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