Veterinere işyerinde bıçaklı saldırı

Tokat'ta veteriner hekim ve işyerindeki bir kişi, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:03
Veterinere işyerinde bıçaklı saldırı
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Tokat Yarahmet Mahallesi'nde işyeri bulunan veteriner hekim Yunus K.'nin yanına gelen A.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., üzerinde taşıdığı bıçakla Yunus K.'yi kolundan, o sırada işyerinde bulunan Osman B.'yi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan iki kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.


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