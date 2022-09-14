Veterinere işyerinde bıçaklı saldırı
Tokat'ta veteriner hekim ve işyerindeki bir kişi, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Tokat Yarahmet Mahallesi'nde işyeri bulunan veteriner hekim Yunus K.'nin yanına gelen A.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., üzerinde taşıdığı bıçakla Yunus K.'yi kolundan, o sırada işyerinde bulunan Osman B.'yi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Yaralanan iki kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.
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