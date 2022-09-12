Giresun’da ayı saldırısı: 1 yaralı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde hayvan otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Yenice Köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Emrah Aksoyi hayvanları kontrol ederken ayı ile karşılaştı.
Ayının saldırısından kaçarak kendini koruyan Aksoy, elinden yaralandı. Bağırması üzerine ayının kendini bırakarak gittiğini belirten Aksoy, telefonla babasını aradı.
Olay yerine gelen babası oğlunu alarak önce Alucra Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane’nin Kelkit İlçe Devlet Hastanesine sevk etti.
Ayı saldırısında elinden yaralanan Aksoy’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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