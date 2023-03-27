Veyis Sır: Hızlı inşa benzer yıkımları yaratır
Maden Mühendisleri Odası (MMO) İkinci Başkanı Veyis Sır, deprem felaketinin ardından bölgede enkaz kaldırma ve artçıların devam etmesine karşın iktidar tarafından başlatılan hızlı inşaat sürecine tepki gösterdi. Sır, “Yeni yapıların inşa sürecinde, ilgili zemin etüdlerinin yapılmadan çok hızlı bir şekilde inşa sürecine girilmesi ileride benzer ve daha büyük yıkımların yaşanmasına neden olacaktır” uyarısında bulundu.
Cumhuriyet’e açıklama yapan Sır, deprem riski yüksek bölgelerde zemin seçimi ve mekaniğinin bina sağlamlığı kadar önem arz ettiğine dikkat çekti.
Sır, “Yapıların yan yatmasının en önemli sebebi, zemin sıvılaşması olan veya zemin sıvılaşması olabilecek bölgelere yapıların inşa edilmesi olmuştur. Tarım arazisi gibi sulak bölgeler zemin sıvılaşmasının en yoğun olduğu alanlardır” dedi.
‘ETÜD ÇALIŞMASI ŞART’
Sır, maden mühendislerinin zemin seçimi eğitimi aldıklarının altını çizerek özellikle kaya zemin seçiminde çalışmalara katkı sağlayabileceklerini belirtti. İktidarın yeni yapıları inşa ederken bilimi ve tekniği esas alması gerektiğini belirten Sır, şöyle konuştu:
“Zemin ile ilgili ayrıntılı etüd çalışmaları yapılıyor mu? Yeni yapıların inşa edileceği alanların seçiminde, tarım arazileri ve fay geçen bölgelere yakın bölgeler seçilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor.”
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