Veysel Ulusoy'un ablası depremde yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:46

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:48

Gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy'un ablası, Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi.

Veysel Ulusoy, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ulusoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'den itfaiye geldi Maraş'a. 3 gün önce... Ulaştım müdüre... Google'dan lokasyon da gönderdim kurtarın akrabam Nihal ablamı diye... hayattaydı. Duymak istemediler. Gitmediler oraya. Niye mi? Öğreneceğim elbet... Kaybettik ablamı."

Kayseri'den itfaiye geldi Maraş'a.



3 gün önce...



Ulaştım müdüre...



Google'dan lokasyon da gönderdim kurtarın akrabam Nihal ablamı diye... hayattaydı.



Duymak istemediler.



Gitmediler oraya. Niye mi?



Öğreneceğim elbet...



Kaybettik ablamı. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) February 11, 2023

Cumhuriyet gazetesi olarak Veysel Ulusoy'un acısını paylaşıyor, baş sağlığı diliyoruz.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 327'ye yükseldi. 80 bin 278 kişi ise yaralı. Enkaz altında hala binlerce insanın daha olduğu belirtiliyor.