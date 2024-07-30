Vezirköprü Cezaevi'nde şüpheli ölüm

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan cezaevinde iddiaya göre kendini asan mahkum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:56
Vezirköprü Cezaevi'nde şüpheli ölüm
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkûm M.B. (39) gece saatlerinde koğuşunda iddiaya göre canına kıymak istedi.

Durumu fark eden infaz koruma memurlarının ihbarı üzerine cezaevinde sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

39 yaşındaki M.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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