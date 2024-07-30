Vezirköprü Cezaevi'nde şüpheli ölüm
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan cezaevinde iddiaya göre kendini asan mahkum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkûm M.B. (39) gece saatlerinde koğuşunda iddiaya göre canına kıymak istedi.
Durumu fark eden infaz koruma memurlarının ihbarı üzerine cezaevinde sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
39 yaşındaki M.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- 'Abbas başka bir tarihte gelecek'
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
- 'Türkiye çıkarılsın'
- 'Sokak röportajında MHP'yi eleştireni bulun' talimatı
- 'Unutmayın bu fotoğrafı ve fotoğraftakileri'
- Yabancılardan Türkiye için risk uyarısı