Vezirköprü’de 'sahte MİT'çi' operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kendilerini MİT görevlisi ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtan 1’i muhtar, 2’si eski uzman çavuş 3 kişi, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahsı belirledi.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdurların ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamında 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Soruşturma kapsamında mağdurların artması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Alev hamile mi? Yeni bölüm sızdırıldı!
- Savrun Çayı'nda toplanıyor!
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 'Bizim cemaatten değilsin'