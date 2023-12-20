Vezirköprü’de 'sahte MİT'çi' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kendilerini MİT görevlisi ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtan 1’i muhtar, 2’si eski uzman çavuş 3 kişi, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:11
Vezirköprü’de 'sahte MİT'çi' operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahsı belirledi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdurların ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamında 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında mağdurların artması bekleniyor.


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