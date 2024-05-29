Yayınlanma: 29.05.2024 - 22:18

Güncelleme: 29.05.2024 - 22:18

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel istidam edecek. Peki, VGM personel alımı ne zaman? VGM personel alımı başvuru şartları neler?

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular, 29 Mayıs-9 Haziran 2024 tarihileri arasında yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yurttaşlar, e-Devlet aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü İşe Alım ve Kariyer Kapısı web sitesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvuru yapabilir.

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

VGM sözlü sınavla; mühendis, sosyal çalışmacı ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.

VGM Personel Alımı Yapılacak Meslekler ise şu şekilde;

Büro Personeli, Avukat, Mühendis (Elektrik), Mühendis (Harita), Mühendis (Makina), Mühendis (İnşaat), Sosyal Çalışmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli