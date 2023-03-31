VHD’de Ertürk ve ekibi yeniden seçildi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:54

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:54

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk derneklerinden olan 1930 kuruluşlu VHD, 73. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. İki farklı listenin yarıştığı seçimlerde Gülay Ertürk ve ekibi yeniden yönetime seçildi. VHD’nin Genel Kurulu’na CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkan Yardımcısı Zeki Kaplan, CHP PM Üyesi Aylin Yaman, İYİ Parti Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Kadın Meclis Üyesi Filiz Yabasun, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Ülkü Karakuş, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Başkanı Abdullah İpek, eski Burdur milletvekilleri Ramazan Kerim Özkan ve Kazım Üstüner eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan katıldı.

YENİ YÖNETİM

Seçim sonucunda yönetim kuruluna Gülay Ertürk, Mücteba Binici, Elif Çetin, Nüket Bilgen, Arda Uğur, İlker Çelik, Nigar Yerlikaya ve Hamit Kaan Müştak seçildi. Denetim kurulu üyeleri ise Naci Yaman, Burak Çemrek ve Canberk Tiftikçioğlu oldu. Onur kuruluna seçilen üyeler ise Hazım Gökçen, Hüseyin Dede, Mestan Özyer ve Hasan Batmaz’dan oluştu.