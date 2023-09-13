Memleketten yoksulluk manzarası: Bir kadın marketten bir tane bebek maması çaldı!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:25

Hatay Dörtyol’da bir markette meydana gelen olayda, bir markete giren 3 kadından biri raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladı.

Söz konusu durum, güvenlik kamerasına yansırken, market çalışanları karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

YOKSULLUK SINIRI 40 BİN LİRAYA DAYANDI

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) 2023 Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, do¨rt kis¸ilik bir ailenin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL'ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise temmuzda 39 bin 886 TL'ye çıktı.