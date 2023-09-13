Memleketten yoksulluk manzarası: Bir kadın marketten bir tane bebek maması çaldı!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kadının raftan bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay Dörtyol’da bir markette meydana gelen olayda, bir markete giren 3 kadından biri raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladı.
Söz konusu durum, güvenlik kamerasına yansırken, market çalışanları karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.
YOKSULLUK SINIRI 40 BİN LİRAYA DAYANDI
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) 2023 Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, do¨rt kis¸ilik bir ailenin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL'ye yükseldi.
Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise temmuzda 39 bin 886 TL'ye çıktı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!