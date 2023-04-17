Vicdanları sızlatan olay! Öldüğü bir hafta farkedilmedi... Firari baba yakandı!
Adana'da annesinin anahtarı içeride unuttuğunu iddia ederek yardım istediği ekiplerin; evde cesediyle karşılaştığı 2 aylık bebek Mehtap bebeğin annesi Ayşegül Talay'dan (30) sonra firari olan baba Suat Talay (42) da yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.
SİYAH POŞETİN İÇİNDE BULUNDU!
Ekipler, evde ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen anne Ayşegül Talay, gözaltına alındı.
Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay mahkemece tutuklandı.
FİRARİ BABA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat Talay’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat Talay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talay sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesinin halen teslim alınmadığı öğrenildi.
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