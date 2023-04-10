Vicdanları sızlatan olay! Ölen bebeklerini bir hafta farketmediler

Adana'da bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:27
Vicdanları sızlatan olay! Ölen bebeklerini bir hafta farketmediler
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı. 

ANNE TUTUKLANDI, BABA ARANIYOR

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. 

 


Adana bebek ölümü

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