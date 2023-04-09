Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı
Meksika’da bir havuzlu turizm tesisinde 10 metrelik bir ağacın devrilmesi sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, tesiste bulunan 12 kişi yaralandı.
Meksika'nın Guanajuato eyaletinin başkenti Leon kenti yakınlarındaki yüzme havuzlu bir turistik tesiste meydana gelen olayda 10 metre uzunluğundaki bir okaliptüs ağacı devrildi. Olay sonucu tesiste bulunan 12 kişi yaralanırken, 11 aylık bir bebek hayatını kaybetti.
Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, içlerinden durumu ağır olan 2 kişiyi ve ağır yaralanan 11 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bebeğin hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıkları olayın aniden geliştiğini belirterek ağaçtan çatırtı sesleri geldiğinde düşeceğini anladıklarını, ancak kimsenin kaçmaya vakti olmadan ağacın aniden devrildiğini ifade etti. Olaya bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer olay üzerine tesisin kapatılarak incelemeye alındığını açıkladı.
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