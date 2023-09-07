Vicdansızlığın böylesi! Depremzededen ‘nakil’ için fatura istediler

Yayınlanma: 07.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 04:00

Depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan, ablası, eniştesi ve yeğenleri başta olmak üzere 19 yakınını kaybeden 55 yaşındaki Mesut Yetek’in hem evi hem de dükkânı yıkıldı. Yetek, depremin ardından eşi ve üç çocuğuyla birlikte bir akrabalarının köydeki evinin bahçesinde çadır kurduklarını ve burada yaşamaya başladıklarını söyledi.

‘OKULA GİDEMEYECEKLER’

Çocuklarını okula gönderebilmek için nüfus kaydını şu an yaşadıkları Apaydın köyüne alması gerektiğini ifade eden Yetek, konuyla ilgili İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğunda kendisinden elektrik ve su faturası istendiğini söyledi. Evinin depremde yıkıldığını ve faturalara ulaşamayacağını belirten Yetek, “8 yaşında üçüz çocuklarım var. Okullar açılmak üzere, çocuklarım okula gidemeyecek. ‘Sistemde adresiniz gözükmüyor’ diyorlar. Bu an yaşadığımız mahalledeki okula gidiyorum ‘Çocukların kaydını getirin’ diyorlar. İl nüfus müdürlüğü’ne gidiyorum ‘Kaydı buraya taşımak için elektrik faturası lazım’ diyorlar. Binamızın bütün duvarları çöktü. Oturulmaz halde. Çadırda yaşıyoruz, elektrik faturasını nereden bulalım?” diyerek tepki gösterdi.