2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:21

Boztepe Mahallesi'nde 16 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Dilek Koç, 4 yıl önce kursu tamamlayıp, ehliyet aldı. Küçük yaştan itibaren otomobillere ilgi duyan Koç, bu merakını mesleğe dönüştürerek, taksi şoförü olmaya karar verdi. Kısa sürede sürüş tekniklerini kavrayan Koç, 3 ay önce taksi durağında şoför oldu. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen kadın turistleri taşıyan Koç, çalışma azmiyle de dikkat çekiyor.

'ERKEK TAKSİCİLER BENİ KABULLENMEKTE ZORLANDI'

Otomobil kullanmayı çok sevdiğini belirten Dilek Koç, "Evlendikten sonra eşim bana araç sürmeyi öğretti. 4 yıl önce de ehliyetimi aldım. Araba sürmeyi çok seviyorum. Sonra taksi sahibi bir tanıdığımız beni aradı ve çok fazla kadın taksi şoförü talebi olduğundan bahsetti. Çok kadın müşterisi olduğunu söyledi. Taksisinde şoför olmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. 3 ay önce taksi şoförlüğüne başladım. İlk zamanlarda erkek taksi şoförleri beni kabullenmekte zorlandı ama daha sonra onlar da bana alıştı" diye konuştu.

Genelde olumlu tepkiler aldığından bahseden Koç, "Özellikle kadınlar, arabaya bindiklerinde kendilerini daha güvende hissediyor. Ama erkek müşterilerimiz arabaya bindiğinde, benimle karşılaşınca şaşırıp, 'Kadın sürücü, bir kadın eksikti' gibi kırıcı tepkiler verebiliyor. Kimi erkek müşterilerimiz ise çok güzel karşılayıp, 'Yenge kolay gelsin, sana helal olsun' diyor" dedi.

'KADINLARA CESARET VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Koç ise "Kadınlar, her sektörde başarılı olabiliyor. Eşim araç kullanmayı çok istiyordu. Kendisine araç sürmeyi öğrettim daha sonra kendini geliştirdi ve şimdi taksi şoförlüğü yapıyor. Ehliyeti olup da trafiğe çıkmakta zorlanan kadınlar var. Onlara da cesaret verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Taksiye müşteri olarak binen Müzeyyen Yılmaz da "Şaşırdım ama çok mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Kadınlar özellikle geceleri dışarıya çıktığımız zaman tedirgin olabiliyoruz ama kadın bir şoförle dışarıya çıkmak, bize daha da güvende hissettiriyor. Araç kullanması da gayet iyiydi. Bundan sonra öncelik olarak kadın şoför talep edeceğim" dedi.