2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek

30 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Mağazalardaki giysilerin pahalı olması eskiye olan rağbeti arttırdı. Samsun’da ikinci el giysilerin satıldığı Tarihi Bedesten Çarşısı’nda her yaştan kişi kıyafet ihtiyacını buradan karşılıyor. Yetişkinler inşaat ve tarlalarda kullanmak için ikinci el kıyafet alırken, gençler ise 1980 ve 90’lı yılların modasını yakalamak için 2. el kıyafetlere ilgi gösteriyorlar.

Gençlerin genellikle ‘vintage’ diye bilinen eski moda kıyafetlere ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf Ahmet Yıldız, “Şuanda ikinci el kıyafet piyasası iyi durumda. İşlerde bir canlanma var. Büyük mağazalarda fiyatların bayağı bir yükselmesi, insanların alım gücünün düşmesinden dolayı ikinci el kıyafetlere daha çok ilgi duyulmaya başlandı. Özellikle gençlerin şuanda ikinci el kıyafetlere daha çok talebi var diyebiliriz. Gençler bu kıyafetleri daha çok moda olduğu için alıp giyiyor; geçmişe bir merakları olduğundan dolayı bu kıyafetleri tercih ediyorlar.

Gençler bizden genellikle ceket, mont ve 80’li yılların geniş kalıplı elbiselerini almaya geliyorlar. Mağazadaki pantolonlar 250 lira civarındayken, ikinci el pantolonların fiyatı 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Bir sıfır montun fiyatı mağazada en az bin lirayken, ikinci el montların fiyatı ise 100 lira ile 200 lira civarında” dedi.

Bedestan Çarşısı'nda 2. el gömlek, pantolon, ayakkabı, mont gibi birçok giysi ve kıyafet sıfır fiyatının oldukça altına satılıyor.