Enflasyon verilerininin ardından ocakta asgari ücrete gelecek zam oranını açıkladı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:51

Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.

TÜİK tarafından açıklanan resmi veriler ENAG'ın oranlarının çok altında olsa dahi 24 yılın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi.

TEMMUZDA ENFLASYON BAZLI ZAM YAPILMIŞTI

Aralık ayında açıklanan asgari ücret zammının erimesinin ardından iktidarın yaptığı temmuz ayı enflasyon farkı ile asgari ücrette değişikliğe gidilmişti.

Asgari Ücret Tepsit Komisyonu'ndaki çalışmaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni net asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.

ÖZGÜR ERDURSUN: OCAKTA YÜZDE 15 ENFLASYON FARKI VERİLİR

Sosyol Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK'in açıkladığı enflayson verilerinin ardından Twitter hesbaından asgari ücret zammına yönelik bir paylaşımda bulundu. Erdursun paylşaımında "Temmuz ayı enflasyonu %2.37 Aralık ayına kadar TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2023’de %15 zam(enflasyon farkı) verilir…" ifadelerine yer verdi.

Temmuz ayı enflasyonu %2.37 Aralık ayına kadar TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2023’de %15 zam(enflasyon farkı) verilir… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) August 3, 2022





TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını bugün açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60,aylık yüzde 2.37 arttı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.

ENAG VERİLERİ YÜZDE 180'E DAYANDI

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG), temmuz ayı enflasyon verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU 1998'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin fiyat endekslerini 1 Ağustosta yayımladı. İstanbul'un enflasyonunda yükseliş temmuz ayında da sürdü. İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.1 artış gösterdi. Böylece 1998 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.