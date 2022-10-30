25 derecelik sıcaklık farkı sonucunda aktarlarda yoğunluk oluştu

30 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Sonbaharın gelmesiyle yurdun bir kısmında havaların hissedilir biçimde soğudu. Eskişehir ‘de havası soğuyan illerin başında geliyor. Son dönemlerde sabah saatlerinde hemen hemen 0 derece olan hava sıcaklıkları, öğle saatlerine doğru 20 dereceye kadar yükseliyor. Havanın değişkenliğinden dolayı ne giyeceğini dahi karar vermekte güçlük çeken vatandaşların başı grip, nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları ile dertte. Bu hastalıklardan kısa sürede kurtulmak isteyenler aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Vücut direnci artıran ürün ve çayları tüketen insanlar, bu yolla hastalıklardan uzak durmayı hedefliyor.

“25 derecelik fark kırgınlık, yorgunluk meydana getirir”

Sert hava geçişleri sonrası vatandaşların dükkânında yoğunluk oluşturduğunu ifade eden aktar Koray Özkılıç, bitki çayları başta olmak üzere vücut direncini artıran ürünlerin faydalarına değindi. Bu dönemde vücut direncinin öneminden bahseden Koray Özkılıç, “İnsanlar son dönemlerde sabah 0 derece hava sıcaklığında işe geliyorlar, öğlene kadar hava 25 dereceye kadar yükseliyor. Bu 25 derecelik fark insan vücudunda kırgınlık, yorgunluk meydana getirir. Bu durumu vücut savunmasını arttırarak engelleyebiliriz. Doğal beslenip, bitkilerden de destek almamız gerekir. Bunları kullandığımızda vücudun savunması artacak, savunması ve antioksidan özelliği artan vücudun da direnci de gelişecektir. Sayacağım bitkileri çay gibi demlediğimizde vücudun savunmasını artırıp, kırgınlığı azaltırız. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, kuşburnu, kebabiye ve bunların ekinizya ve ıhlamuru karıştırdığımızda meydana gelen çay vücut direncimizi artırır. Grip, nezle ve soğuk algınlığında vücudun direnci azaldığı için bu çay direnci artıracaktır. Özellikle okul çağındaki çocuklarımıza bu kış çaylarından içirmemiz gerekir” diye konuştu.