3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Osman Başol (78), ekipler tarafından ormanda bulundu.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:46

Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan Alzheimer hastası Osman Başol, 30 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

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