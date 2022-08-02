Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçesi Side Mahallesinde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı’na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett’in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu.
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