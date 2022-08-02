3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Osman Başol (78), ekipler tarafından ormanda bulundu.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:35
3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu
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Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan Alzheimer hastası Osman Başol, 30 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

BELDE YAKININDAKİ ORMANDA BULUNDU

Bölgeye sevk edilen ekipler, aynı gün belde çevresi ile ormanda arama başlattı. Osman Başol, bugün sabah saatlerinde belde yakınındaki ormanda bulundu.

Bitkin düştüğü görülen Başol, sağlık kontrolü için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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