ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Süleyman Soylu'nun İstiklal'deki patlamanın ardından yaptığı "ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır" açıklamasına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 17:06


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