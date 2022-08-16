ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ankaralı Namık parçası ile dansı gündem oldu

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ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık şarkısıyla ettiği dansı sosyal medya hesabından paylaşarak gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 14:08

ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ankaralı Namık parçası ile dansı gündem oldu

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Ankaralı Namık şarkıcı Jksola

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