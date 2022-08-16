ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ankaralı Namık parçası ile dansı gündem oldu
ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık şarkısıyla ettiği dansı sosyal medya hesabından paylaşarak gündem oldu.
ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ankaralı Namık parçası ile dansı gündem oldu
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