'Ağlayan gelinler' görsel şölen oluşturdu

08 Mayıs 2023 Pazartesi, 10:29

Sason’da Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılındaki Çaldıran Seferi sırasında konakladığı Sultan Yaylası başta olmak üzere.

Helkıs ve Singutur Dağı zirveleri ile Şilek Yaylası ve Kaşyayla’da doğal olarak açan ters laleler İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya ve Mersin illerinden gelen profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Batman’da bir araya gelerek sabahın ilk ışıklarıyla ilçeye geçen fotoğraf sanatçıları yaklaşık bir saatlik zorlu parkurun ardından ulaştıkları ters laleleri ile kuş lalelerini fotoğrafladı.

Doğa fotoğrafçılarından Hulki Muradi, yaklaşık 40 yıllık fotoğrafçı olduğunu, 2017 yılından beri de Türkiye’nin farklı bölgeleri ve dünyanın birçok ülkesine geziler düzenlediklerini söyledi.

Asıl hedeflerinin kültürel buluşmayı sağlamak olduğunu ifade eden Muradi, “Fotoğraf aslında işin bahanesidir. Gittiğimiz yerin güzelliklerini, yemeklerini, kültürünü tanıtıyoruz. Bu sefer de Batman’ın Sason ilçesine ters lalenin izinden geldik sonra da çileğine gideceğiz. Fotoğrafçı arkadaşlarımız bu güzellikleri kadrajlarına hapsedecekler. İzmir’den, İstanbul’dan, Ankara’dan, Mersin’den geliyoruz. Burada çekilen fotoğraflar dünyanın çeşitli ülkelerdeki yarışmalara gönderiliyor. Düşünsenize Sason’un ters lalesi İngiltere’deki bir fotoğraf yarışmasında ödül alıyor bu hakikaten çok güzel kültüre bir etkinliktir” dedi.

