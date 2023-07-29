Akbelen direnişi devam ediyor! Yurttaşlar alana sokulmaya çalışılan vinci engelledi
Akbelen Ormanı’na girmek isteyen vinç yurttaşlar tarafından durduruldu. Duruma CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi.
Muğla Akbelen ormanında ağaç kesimi 6’ncı gününde devam ederken Akbelenliler ve çevreciler kesimlere karşı eylemlerini sürdürüyor.
Akbelen Ormanı’na girmek isteyen vinç yurttaşlar tarafından durduruldu. Duruma CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi.
Yaşam savunucularının kamp yaptığı alana giriş çıkışlarında isimlerinin jandarma tarafından fişlenmesine tepki gösteren Tanal, jandarmanın elinden listeyi almaya çalıştı.
Söz konusu kağıtları Tanal'a teslim etmeyen jandarmaların listeyi alıp uzaklaşmaya başlamasının ardından Tanal da jandarmanın peşinden gitti. Bu esnada jandarmanın Tanal'ı engellemeye çalıştığı görüldü. Gazeteci Berkcan Zengin o anları görüntüledi.
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