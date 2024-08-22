Akran zorbalığı kreşlere kadar indi! Çocuklarda şiddet eğiliminin artmasının sebebi ne?

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Türkiye son günlerde çocukların ve ergenlerin birbirine uyguladığı şiddet görüntüleri ile sarsılıyor. Cumhuriyet TV'ye konuk olan, Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, çocuklarda şiddet eğilimine sebep olan faktörleri anlattı.

Erdem Öktem
22 Ağustos 2024 Perşembe, 18:00

Son günlerde önce 16 yaşındaki bir çocuğun, sosyal medyada tartıştığı yaşıtları tarafından darp edilerek öldürüldüğü, başka bir çocuğun ise kalabalık bir akran grubu tarafından darp edildiği görüldü. 

Cumhuriyet TV ise konuk ettiği Çocuk Gelişimi Uzmanı'na, son yıllarda artış gösteren ve ileriki yılların oldukça tehlikeli durumlarından biri olan; Çocuklarda şiddet eğilimine artışı sordu.

Çevre faktörü, aile faktörü, maruz kalınan içerikler gibi birçok sebep çocuklarda şiddet duygusu oluşmasına ve tehlikeli bir hal olmasına sebep olabiliyor. 

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