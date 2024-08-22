Akran zorbalığı kreşlere kadar indi! Çocuklarda şiddet eğiliminin artmasının sebebi ne?

22 Ağustos 2024 Perşembe, 18:00

Son günlerde önce 16 yaşındaki bir çocuğun, sosyal medyada tartıştığı yaşıtları tarafından darp edilerek öldürüldüğü, başka bir çocuğun ise kalabalık bir akran grubu tarafından darp edildiği görüldü.

Cumhuriyet TV ise konuk ettiği Çocuk Gelişimi Uzmanı'na, son yıllarda artış gösteren ve ileriki yılların oldukça tehlikeli durumlarından biri olan; Çocuklarda şiddet eğilimine artışı sordu.

Çevre faktörü, aile faktörü, maruz kalınan içerikler gibi birçok sebep çocuklarda şiddet duygusu oluşmasına ve tehlikeli bir hal olmasına sebep olabiliyor.