Akşener ekonomik krizi gözler önüne serdi: 'Türkiye asgari ücrete mahkum olmuş'

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin il başkanlığında düzenlenen 'Anlat İstanbul' programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin asgari ücrete mahkum olduğunu söyleyen Akşener, "Ben, bir genç arkadaşımız ve sosyal hizmetler konusunda uzman bir hanım arkadaşımızla ziyaret ediyoruz. Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen 'Anlat İstanbul' programında konuştu.

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Anlat İstanbul Ekonomik kriz İyi Parti Meral Akşener

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