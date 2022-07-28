İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ekonomik krizi gözler önüne serdi: 'Türkiye asgari ücrete mahkum olmuş'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen 'Anlat İstanbul' programında konuştu.

Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

"Çok kolaymış gibi görünen pek çok konu inanılmaz derecede zordu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa bunun sahibi sizlersiniz.

Esnaf, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir.

Ekonominin bel kemiği olan o dükkanların içinde hem üretimi hem üretimin arzını hem de vatandaşın alım gücünü görürsünüz. 20 Ocak 2020'de pandemi yok, ekonomi bu halde değil ve biz o dükkanlarda gezmeye başladık. Bu ülkede en uzun siyaset yapan tek kadın olarak bildiğim zannettiğim hiçbirşeyi o dükkanlarda bilmediğimi öğrendim.

O dükkanlarda kimlere rastlıyorsunuz? Habire açılan üniversitelerden mezun olmuş çocukların 92 puanlar alıp mülakatta elenmiş ama buna karşın mülakatta 50'li gibi puanlarla yanındaki arkadaşının tayin edilmiş umutsuz, mutsuz, bu ülke ile bağı zayıflamış gençlerle karşılaşıyorsunuz.

İnanılmaz bir kayırmacılığın taa oradan başladığını görüyorsunuz.

"TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETE MAHKUM OLMUŞ"

Türkiye asgari ücrete mahkum olmuş. Ev kadınlarının hali perişan. Hayvan yetiştiricilerinin inanılmaz hikâyeleri var.

*Mesela Kayseri’de gözleri yaşlı bir arkadaş seslendi: “Abla ben mallarıma oruç tutmayı öğrettim” dedi. Yem o kadar pahalı ki aralıklı veriyor. Ben bunu birkaç yerde söyledim.

Biz İYİ Parti olarak makulün temsilcisiyiz. Makulün peşinde yürümeye devam edeceğiz. İstanbul bu çalışmanın geniş ürünü.

Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da söyledi anneler.

"HANIM KIZ DEYİNCE KIZILIYOR, SÜRTÜK DEYİNCE PROBLEM YOK"

Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Ben, bir genç arkadaşımız ve sosyal hizmetler konusunda uzman bir hanım arkadaşımızla ziyaret ediyoruz. Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok.

Evlere izin alarak giriyoruz. İstanbul'un bazı mahallelerinde tahmin edemeyeceğiniz problemler var. İşte bir beka sorunu da buradadır.

"EVLERDE BOL BOL MAKARNA PİŞİYOR"

İstanbul'un apartmanların altı ayağının izi çıkıyor. O evlerdeki çocuklarda astım, bodurluk başlamış.

Çocuklar inanılmaz zayıf. O evlerin buzdolaplarını açtığınızda gördüklerinize bağıra bağıra ağlayabilirsiniz.

Bol bol makarna pişiyor. Gıdaya ulaşmanın her ay ne kadar aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. Sosyal devlet hakikaten ölmüş."