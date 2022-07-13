Alaçatı'da orman yangını: İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı
İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaçatı yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
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