Alaçatı'da orman yangını: İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

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İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaçatı yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:51

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

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