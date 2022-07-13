Son Dakika... Alaçatı'da orman yangını: İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı
İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)’ninde etrafını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi.
Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.
"SÖNDÜRÜLMESİ TEK TEMENNİMİZ"
CHP izmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yangına ilişkin bir video paylaştı.
Özkan, paylaştığı videoya "Çeşme'de yangın sürüyor. Bu felaketin daha fazla büyümeden söndürülmesi tek temennimiz" notunu düştü.
Çeşme'de yangın sürüyor. Bu felaketin daha fazla büyümeden söndürülmesi tek temennimiz. pic.twitter.com/NtOLES3aQo— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 13, 2022
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