Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu anlatıyor: Anayasamızı tartışmaktan kurtulamadık gitti!

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Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu anlatıyor

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2023 Cumartesi, 10:46

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu oldu. 

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