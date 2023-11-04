Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu anlatıyor: Anayasamızı tartışmaktan kurtulamadık gitti!
Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu anlatıyor
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu oldu.
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