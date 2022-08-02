Ankapark'ı inceleyen CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: 'Altını kalın harflerle çizelim, böylesi büyük bir israfın adı hırsızlıktır'

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CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki CHP heyeti, Ankapark’ta incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında açıklama yapan Akıllı, “Kentlerimize ihaneti bir çalışma prensibi haline getiren bu iktidar nasıl belediyeleri kaybettiyse bu anlayışından ötürü ilk seçimde iktidarı da kaybedecektir. Altını kalın harflerle çizelim, böylesi büyük bir israfın adı hırsızlıktır. Halka karşı işlenmiş tüm hukuksuzluklarınız gibi buradaki yağma ve talan içinde halka hesap vereceksiniz” dedi.

ANKA
02 Ağustos 2022 Salı, 18:06

CHP Ankara heyeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in rehberliğinde bugün Ankapark’ta incelemelerde bulundu.

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