Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı

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IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:40

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çatışma bölgelerindeki IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi.

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Ankara IŞİD Operasyon

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