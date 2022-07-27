Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çatışma bölgelerindeki IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi.
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