Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı

IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:01
Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çatışma bölgelerindeki IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi.

BİR KİŞİ ARANIYOR

İl genelinde tespit edilen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 


Ankara IŞİD Operasyon
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