Ankara'da tren kazası!

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Başkent Ankara'da şehir içi ulaşım sağlayan banliyö treninin karıştığı kazada, o sırada raylar üzerinde yer alan 20 inek ve 2 öldü.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:27

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı.

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