Ankara'da tren kazası!

Başkent Ankara'da şehir içi ulaşım sağlayan banliyö treninin karıştığı kazada, o sırada raylar üzerinde yer alan 20 inek ve 2 öldü.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:08
Ankara'da tren kazası!
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Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı.

Trenin altında kaldığı ve belli bir mesafe boyunca sürüklendiği öğrenilen 20 inek ve 2 at olay yerinde öldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

 


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