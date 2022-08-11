Ankara'da tren kazası!
Başkent Ankara'da şehir içi ulaşım sağlayan banliyö treninin karıştığı kazada, o sırada raylar üzerinde yer alan 20 inek ve 2 öldü.
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı.
Trenin altında kaldığı ve belli bir mesafe boyunca sürüklendiği öğrenilen 20 inek ve 2 at olay yerinde öldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Musul'da vadide yangın paniği
- Sarıgül grev çadırında
- 'Bazı işgüzarlar...'
- Ümraniye'de korkutan patlamalar
- Cinsel saldırıdan kurtuldu, çıplak halde esnafa sığındı
- ABD'de alev hortumu oluştu!
- Ankara'da tren kazası!
- Müteahhit aynı evi 5 kişiye satmış
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...