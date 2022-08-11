Ankara'da tren kazası!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:08

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı.

Trenin altında kaldığı ve belli bir mesafe boyunca sürüklendiği öğrenilen 20 inek ve 2 at olay yerinde öldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.