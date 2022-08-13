Arctic Monkeys’i kovan bakkal konuştu: Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:24

Konser için İstanbul’a gelen Arctic Monkeys’in üyeleri önceki gece Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti. Saat 01.00 sıralarında mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki Bakkal dükkânının önünde sohbet ediyordu. Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine bağırdı.



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