ATAÇ’ı temsil eden Murat Uysal ile Sezgin Baran Korkmaz’ın ilişkisi ortaya çıkıyor

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:10

ATAÇ’ı kurtarmak amacıyla Rus şirketi dediği TELOS’un asıl sahibi TELOS adına hisseleri ve yönetimi ele geçiren Murat Uysal yıllardan beri ticari faaliyeti olmayan şirket adına Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketi SETAPP AŞ’ye 20 milyonluk çekle ödeme yapıyor. Uysal’ın SBK ilişkisi yeni değil. Biofarma adını alacak olan Münir İlaç şirketinin ortaklarından. ATAÇ hissedarları adına sahte imzalarla vekâletler çıkaran Murat Uysal ve Mustafa Deniz Ak’ın bankalardan alınan kredilere hissedarları kefil yaparak borçlandırdı.

ATAÇ AŞ’yi kurtaracağı umuduyla Ataman ve Çalık ailelerinin hisselerini ve yönetimi devrettiği TELOS, şirketin borçlarını yapılandırma, SSK ve işçi borçları kapatma, şahsi mallar üzerindeki ipotekleri kaldırma sözü vermişti. Bir yıl sonra eğer TELOS, ATAÇ AŞ’yi almaya karar verirse hisse sahiplerine de hisseleri oranında bir ödeme yapacaktı.

BU TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLDİ Mİ PEKİ?

İlk günlerde işçilere düşük miktarlarda ödeme yapıldı. Bazı bankalarla yapılandırmaya da gittiler. Ancak bir süre sonra görüldü ki fabrikaların demirbaşları, makineler ve hammaddeler, kilolarca kumaş kaybolmuş. Yönetim hiçbir envanter kaydı yapmadığı için ATAÇ’ın elinde ne kadar değeri var bilinmiyordu. Ancak bu süreçte Doruknet, Kemer Resort Hotel, Khan Hotel satıldı. Antalya Koleji ise 150 aylığına Doğa Koleji’ne kiralandı. İş Bankası Menkul Kıymetler’de saklanan imtiyazsız hisseler alacaklı olan bir tedarikçinin baskısı sonucu satıldı.

DIŞARIDA YAPACAĞI ÖNEMLİ İŞLER VAR

Bu arada Telos Şirketi ile sözleşme imzalanmadan kısa bir süre sonra 8 Şubat 2014’de İstanbul’da 50 bin TL sermayeli NV İnşaat ve Taahüt AŞ diye bir şirket kurulur. NV İnşaat’ın adresi Av. Murat Uysal’ın hukuk bürosu ile aynı adrestedir. Kurucusu ise Murat Uysal’ın kardeşi Serhat Uysal’dır.

Bu şirketin kuruluşundan üç gün sonra da ATAÇ AŞ’nin uzun yıllar finans müdürlüğünü yapan Murat Uysal’ın talebi üzerine TELOS’la sözleşme yapıldıktan sonra yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Deniz Ak aniden görevinden istifa eder. Dışarıda yapacağı önemli işler vardır çünkü. ATAÇ AŞ’den ayrılan Mustafa Deniz Ak, bir süre sonra Murat Uysal’ın kardeşi Serhat Uysal’ın kurduğu şirkete kapağı atmıştır.

NV İnşaat’ın kurucusu Serhat Uysal da ATAÇ AŞ’ye. İlginç bir değiş tokuş. Ama Serhat Uysal’ın ATAÇ AŞ’nin yönetimine girmesi biraz şaibelidir. Zira Serhat Uysal’ın ATAÇ AŞ’nin yönetimine girmesi için bir genel kurul yapılması ve o genel kurulda B grubu hisse sahiplerinin önermesi, bu önerinin de genel kurulda kabul edilmesiyle mümkün olabilir.

Oysa Serhat Uysal’ın ATAÇ AŞ’nin yönetime 14 Kasım 2014 tarihinde girdiği Antalya Ticaret Sicili Memurluğu’na bildirilmiş. Oysa ATAÇ AŞ, 1.5 yıl boyunca genel kurul yapmamıştı. Serhat Uysal, toplanmayan bir genel kurul, öneren bir B grubu hissedar olmadığına göre hayali olarak böyle bir tutanak tanzim edilmiş gibi görünüyor.

FİKTİF FATURALARA SUÇ DUYURUSU

Uysal kardeşler ile atak girişimci Sezgin Baran Korkmaz tarafından sahneye konan bu hayali alışverişe dayalı olarak kesilen çekler ve alınan haciz kararını Sevinç Ataman ve Lale Çalık hem savcılığı hem de SPK’ya suç duyurusunda bulunurlar.

SPK da yayınladığı Sermaye Piyasası Bülteni’nin 7 Nisan 2017 tarihli nüshasında, söz konusu işlemle ilgili ATAÇ AŞ yönetimi hakkında hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer veriyor.

SAHTE İMZALARLA VEKÂLET

ATAÇ AŞ hissedarlarından Sevinç Ataman, 2013’ün ekim ayında Antalya Şekerbank şubesinden aldığı bir ihtarname ile sarsılır. Banka hem kendisinden hem de diğer hissedarlardan şirketten kaynaklanan 11 milyon Avro’luk borcun acilen ödenmesini ister. Sevinç Ataman, bankaya cevabi bir ihtarname yazarak herhangi bir borcunun olmadığını bildirir. Ancak cevap banka yerine İstanbul 10. İcra Dairesi’nden gelir.

Bu kez bankanın hukuk müdürlüğünü arar ve öğrenir ki şahsi bir vekâletname nedeniyle icra işlemi yapılmıştır. Hiç kimseye vekâlet vermediğini söylese de durum değişmez. Banka avukatlarının önerisi üzerine hemen Antalya’ya giderek noterden vekâletname örneklerini alır. Vekâletler Av. Murat Uysal ve hukuk bürosundaki avukatlara ve Mustafa Deniz Ak’a verilmiştir.

Söz konusu vekâletnamedeki imzaların sahte olduğunu hemen anlar. Zira ne kendisinin ne de yıllarca birlikte evrak imzaladığı kardeşle ve diğer ortakların imzaları oldukça farklıdır. Zaten noterdeki Mehmet adındaki görevli de “Kardeşiniz Halil Bey söyledi biz de yaptık” diyerek suçu ikrar eder. Hemen kardeşi Halil Ataman’ı arar, ancak ulaşamaz. Sahte imzayı düzenleyenler ve sahte vekaâletle bankaya kendi adlarına teminat veren Mustafa Deniz Ak hakkında dava açar.

Mahkeme sırasında sanıklardan Aynur Özakıncı sahte imzaları atması konusunda Halil Ataman ve Mustafa Deniz Ak’ın direktif verdiğini açıklamıştır.

Şahsi mallarına haciz gelen tek kişi Sevinç Ataman değildir. Neredeyse bütün ortaklara haciz işlemi uygulanmıştır. Oysa TELOS’la yapılan sözleşmenin amacı şahsi mallarını kurtarmaktı.



