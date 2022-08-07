Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu

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Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu. O anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:52

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı.

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Karacabey Boğazı Karacabey Bursa Köpek

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