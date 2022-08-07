Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı.
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