Aynı anda gün doğdu, ay battı! İşte o eşsiz an...

Aynı anda gün doğdu, ay battı! İşte o eşsiz an...
Abone Ol google-news

Aynı anda gün doğdu, ay battı! İşte o eşsiz an...

DHA
09 Eylül 2024 Pazartesi, 17:41





Uludağ’ın zirvesinde gün doğumunda, ayın batışı ile güneşin doğuşu aynı anda görüntülendi. Zirve yürüyüşü yapan dağcıların objektifine İstanbul’un ışıkları da yansıdı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler