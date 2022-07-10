Bağcılar'da ev ve işyerlerini su bastı: 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'

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Bağcılar'da etkili olan yağışta bazı ev ve işyerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin ev ve işyerlerindeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:30

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 539, 540 ve 541 sokaktaki binaların bodrum katında bulunan ev, işyeri ve garajları su bastı.

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