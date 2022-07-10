Bağcılar'da ev ve işyerlerini su bastı: 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
Bağcılar'da etkili olan yağışta bazı ev ve işyerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin ev ve işyerlerindeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 539, 540 ve 541 sokaktaki binaların bodrum katında bulunan ev, işyeri ve garajları su bastı.
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