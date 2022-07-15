Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma

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Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 14:01

Bağcılar'a bağlı Yavuz Selim ve İnönü Mahallesi'nde 3 Temmuz Pazar günü saat 01.30'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet olduğu tespit edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

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