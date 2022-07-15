Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma
Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
Bağcılar'a bağlı Yavuz Selim ve İnönü Mahallesi'nde 3 Temmuz Pazar günü saat 01.30'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet olduğu tespit edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.
3 TUTUKLAMA
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyeti suça karıştığı belirlenen gruplardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ile uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. hakkında adli kontrol uygulanırken, E.Ç, O.K. ve A.C.U. tutuklandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişiyse hastaneye kaldırıldı.
Her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 kalaşnikof mermi kovanı, 13 kovan, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof tüfek İnönü Mahallesi'nde boş bir alanda bulundu.
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