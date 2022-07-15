Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:01

Bağcılar'a bağlı Yavuz Selim ve İnönü Mahallesi'nde 3 Temmuz Pazar günü saat 01.30'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet olduğu tespit edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

3 TUTUKLAMA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyeti suça karıştığı belirlenen gruplardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ile uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. hakkında adli kontrol uygulanırken, E.Ç, O.K. ve A.C.U. tutuklandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişiyse hastaneye kaldırıldı.

Her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 kalaşnikof mermi kovanı, 13 kovan, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof tüfek İnönü Mahallesi'nde boş bir alanda bulundu.