Bahçeli'nin "ortak liste" çıkışının sonucu ne olacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile ortak listeyle seçime girecekleri iddialarının ardından sert bir çıkış yaptı. Bahçeli, MHP'nin seçime kendi logosu ve adaylarıyla gireceğini belirtti. Peki Bahçeli bu çıkışıyla aslında ne hedefledi, MHP kendi listesiyle seçime giderse dengeler nasıl değişir? Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.
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