Bakan Vahit Kirişci: "'Venezuela'da ne işiniz var' diyenler, bu ülkenin refah ülkesi olmasını istemiyorsunuz"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela gezisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Kirişci, “Bize kalkıp ‘Sizin Venezuela’da ne işiniz var’ diyenler var. Ben onlara Allah yardım eylesin, Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum. Siz bu ülkenin refah ülkesi olmasını, istemediğiniz için bu söylemleri yüksek sesle dile getiriyorsunuz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 19:07

Bakan Kirişci, Bursa TİGEM-Karacabey Tarım İşletmesi'nde bugün yapılan “Türkiye’nin Tarım Stratejileri” toplantısında konuştu.

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