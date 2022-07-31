Bakan Vahit Kirişci: "'Venezuela'da ne işiniz var' diyenler, bu ülkenin refah ülkesi olmasını istemiyorsunuz"

31 Temmuz 2022 Pazar, 15:26

Bakan Kirişci, Bursa TİGEM-Karacabey Tarım İşletmesi'nde bugün yapılan “Türkiye’nin Tarım Stratejileri” toplantısında konuştu.

Kirişci üreticilere yapılan tarımsal devlet desteklerini hatırlatarak, “Son 20 yılda Türkiye tarımının bir mevzuat açısından bir eksiği noksanı kalmadı. Ben bir ziraat mühendisi olarak önemli kanunları mevzuatımıza kazandırdık” dedi.

“DÜNE KADAR BU ÜLKENİN TARIM KANUNU YOKTU”

Kirişci, tarım politikalarına ve Venezuela gezisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

“Türkiye, Türkiye, tarım, tarım diye sürekli dillerine dolayanların… Ya tarım kanunu yoktu bu ülkenin düne kadar. Bu tarım kanunu bizim dönemimizde çıktı. Bize kalkıp ‘Sizin Venezuela’da ne işiniz var’ diyenler var. Ben onlara Allah yardım eylesin, Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum. Onlara diyorum ki müteahhitlik alanında dünyada birinci sırada olmuşsa Türkiye bu alandaki birikimini o ülkedeki yatırımlarını gerçekleştirerek o gerçekleştirdikleri yatırımları yönetmeye devam ederek başarmışlardır.

REHBERLİK HİZMETİ VERMEMİZDEN NİYE RAHATSIZLIK DUYUYORSUNUZ?

Biz sorabilir miyiz? ‘Bu ülkede hala yapılacak köprüler, tüneller havalimanları var. Afganistan’da, Pakistan’da ne işiniz var? Ne işiniz var Sudan’da’ diyebilir miyiz? Peki benim Adanalı soya üreticisi kardeşim Venezuelalı en iyi şartlarda dekardan 350 kilo verim alırken eğer benim o üretici kardeşim 500-550 kilo soyadan verim elde ediyor ise bu birikim bizim üreticimizde varsa bizim de Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu kardeşinize rehberlik hizmeti veriyor olmamızdan niye rahatsızlık duyuyorsunuz?

“CEHALETTEN OLANA BİR ŞEY DEMEM, İHANETTEN OLANA SESLENİYORUM”

Ama ben biliyorum. Cehaletten olana bir şey demem ama ihanette olana sesleniyorum. Siz bu ülkenin refah ülkesi olmasını, gelişmiş ülkeler arasında yer almasını istemediğiniz için siz bu söylemleri yüksek sesle dile getiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela’dan kendi hesabına aldığı 1 metrekare toprak yok. Olmayacaktır da. Kaldı ki o ülkenin mevzuatında toprak ancak kiralanabiliyor. Biz devlet olarak kiralayan değil, kendi üreticimizin know-how’unu oralara taşıyan rehberlik hizmeti veren bir Tarım ve Orman Bakanlığı olacağız. Acaba bu gerçekleştiğinde nasıl bakacaklar üreticilerin yüzüne.

“BİZE SORSUNLAR BİZ DE İZAH EDELİM”

Biz özel sektörümüzün tıpkı müteahhitlik hizmetlerinde olduğu gibi önünü açmak adına bu adımı atıyoruz. Ha bu vizyon yoksa bunlarda ki olmadığını görüyorum, diyeceğim hiçbir şey yok. Çok da üzülürüm. Eksikliğinden, noksanlığından dolayı bunu yazıp çizene de… Ama ben isterim ki bunu sorsunlar biz de izah edelim.”