Bakırköy'de pes dedirten hırsızlık: Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı

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İstanbul Bakırköy'de mağazada alışveriş yapan kadının çantasından telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar ise mağazanın kamerasına yansıdı.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 12:55

Bakırköy'de bir mağazada 31 Ağustos Pazar günü alışveriş yapan bir kadının cep telefonu çalındı. İhbar üzerine Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

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