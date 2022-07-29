Başkan Soyer, darbedilen kadın şoförü otobüsünde ziyaret etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir erkek yolcu tarafından darbedilen ESHOT şoförü Burçin Akça'ya görevi başında ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; ESHOT’ta, çalıştığı hatta durak harici yolcu almadığı için bir erkek yolcu tarafından darbedilen kadın şoför Burçin Akça'ya sürpriz yaptı.
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