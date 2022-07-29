Başkan Soyer, darbedilen kadın şoförü otobüsünde ziyaret etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir erkek yolcu tarafından darbedilen ESHOT şoförü Burçin Akça'ya görevi başında ziyaret etti.

İZMİR/Cumhuriyet
29 Temmuz 2022 Cuma, 14:49

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; ESHOT’ta, çalıştığı hatta durak harici yolcu almadığı için bir erkek yolcu tarafından darbedilen kadın şoför Burçin Akça'ya sürpriz yaptı.

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