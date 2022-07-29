Başkan Soyer, darbedilen kadın şoförü otobüsünde ziyaret etti

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; ESHOT’ta, çalıştığı hatta durak harici yolcu almadığı için bir erkek yolcu tarafından darbedilen kadın şoför Burçin Akça'ya sürpriz yaptı.

Başkan Tunç Soyer Akça'nın kullandığı 253 numaralı otobüse 9 Eylül Rektörlüğü’nün karşısındaki duraktan binerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Akça ise yolcuların arasında gördüğü Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

SOYER: “SENİ BÖYLE GÖRÜNCE İÇİM RAHATLADI”

Akça’ya çiçek veren, “İnşallah yüzün hep gülsün” diyen Soyer, “Bir daha da böyle kötü bir olay yaşamamanı temenni ediyorum. Kalbimiz seninle” dedi.

Başkan Soyer görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü belirterek, “Seni şimdi böyle görünce içim rahatladı. Çok mutlu oldum. Ailen de çok üzülmüştür. Senin çalışma azmini, hırsını, sevgini etkileyecek diye üzülüyordum ama görüyorum ki bunlar seni yıldırmamış. Dirayetli duruşun çok kıymetli. Ne yapman gerekiyorsa yaptın. Şimdi de aynı keyif ve moralle işine devam ediyor olman, beni de çok mutlu etti” dedi. Başkan Soyer şiddetin her türlüsüne karşı çıktıklarını ve mücadele ettiklerini belirterek, "Bir kadın çalışanımıza yönelik saldırıya asla sessiz kalamazdık. Hukuki desteğimizle kurumsal olarak yanındayız" dedi.

“MESLEĞİME DÖRT ELLE SARILIYORUM”

Başkan Soyer’e teşekkür edern Burçin Akça ise “Bütün meslektaşlarım hepsi bana sahip çıktı. Size ve bütün belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hayatta her şey başımıza gelebiliyor. Ama bizim tüm bunlara inat işimize, mesleğimize sarılmamız lazım. Bu benim mesleğim ve ben bunu yapmak zorundayım” diye konuştu.

ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförünü darbeden saldırgan G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.