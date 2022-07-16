Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

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Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.

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